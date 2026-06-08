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Guerra Trump advertiu Netanyahu para que tivesse "cuidado", pois "você pode ficar sozinho diante do Irã" Além disso, Trump revelou que cinco países da região do Golfo Pérsico que participam do processo de negociação lhe haviam pedido que ajudasse a evitar uma escalada

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, advertiu, em uma conversa recente com o primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, que ele poderia ficar "sozinho contra o Irã muito em breve" se não tomar "cuidado".

"Você deve ter muito cuidado com o que faz, pois pode acabar sozinho contra o Irã muito em breve", afirmou Trump, conforme revelou o próprio presidente americano em declarações a Barak Ravid, do Canal 12 israelense.

De fato, Trump instou Netanyahu a não responder ao ataque com mísseis iraniano na noite de domingo, mas Israel decidiu contra-atacar de qualquer maneira e só informou Washington no último momento. "Eles já estavam a caminho do Irã. Consegui reduzir o alcance do ataque", explicou Trump.

Além disso, Trump revelou que cinco países da região do Golfo Pérsico que participam do processo de negociação lhe haviam pedido que ajudasse a evitar uma escalada.

Por fim, segundo Trump, o Irã transmitiu a mensagem de que "não realizaria mais ataques contra Israel" e pediu aos Estados Unidos que instassem Israel a interromper seus ataques. "Liguei para o 'Bibi' (Netanyahu) e o fiz parar", afirmou.

Trump insistiu ainda que um acordo benéfico com o Irã está próximo e que Teerã deseja assiná-lo.

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