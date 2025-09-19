Sex, 19 de Setembro

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalsexta19/09/2025
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
RELAÇÕES INTERNACIONAIS

Trump afirma estar trabalhando em "muitos acordos comerciais e militares" com a Turquia

O republicano ressaltou que entre os pontos em discussão com os turcos estão negociações para compra de aeronaves da Boeing, e de caças F-16 e F-35

Reportar Erro
Presidente dos Estados Unidos, Donald TrumpPresidente dos Estados Unidos, Donald Trump - Foto: Saul Loeb / AFP

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, destacou que está "trabalhando em muitos acordos comerciais e militares" com a Turquia.

Em publicação na Truth Social nesta sexta-feira, 19, o republicano ressaltou que entre os pontos em discussão com os turcos estão negociações para compra de aeronaves da Boeing, e de caças F-16 e F-35, "que esperamos concluir de forma positiva".

Leia também

• Juiz rejeita processo de US$ 15 bilhões de Trump contra o The New York Times

• Trump marca reunião com Xi e anuncia "avanços" na negociação sobre TikTok

• "As condições são inaceitáveis", diz Padilha ao desistir de viagem a NY após restrições de Trump

Trump afirmou ainda que terá uma reunião com o presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, em 25 de setembro, na Casa Branca.

O presidente norte-americano ressaltou que ambos "sempre tiveram uma relação muito boa" e disse estar "ansioso para vê-lo".
 

Reportar Erro

Veja também

Newsletter