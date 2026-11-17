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ESTADOS UNIDOS Trump afirma levar "muito a sério" uma possível ameaça do Irã contra Washington "Eles pagarão um preço como nenhum outro país jamais pagou", afirmou o líder norte-americano

O presidente americano, Donald Trump, disse que leva "muito a sério" qualquer ameaça contra Washington, após o surgimento de informações de que o Irã planejava atacar funcionários de alto escalão na capital, possivelmente com uma bomba radioativa.

Questionado sobre o assunto durante uma visita às Filipinas, Trump respondeu: "Se existe (tal ameaça), eles pagarão um preço como nenhum outro país jamais pagou".

"Espero que não seja o caso, mas levamos isso muito a sério porque, na verdade, eles são loucos", acrescentou.

Citando sete autoridades anônimas, a rede americana CNN informou que, segundo os serviços de inteligência, o Irã preparava ataques contra funcionários de alto escalão do governo Trump usando uma "bomba suja", um dispositivo que mistura explosivos com material químico ou radioativo.

Segundo as fontes citadas pelo veículo, o plano iraniano parecia mais uma tentativa de manter opções em aberto do que "um indício de um ataque iminente".

O porta-voz do Ministério das Relações Exteriores do Irã, Esmaeil Baqaei, afirmou que se tratava de uma informação "inventada", que visava "preparar o terreno" para "novas agressões e atrocidades".

Com as negociações para encerrar a guerra estagnadas, o Irã lançou três ataques nos últimos cinco dias contra o Bahrein, país que abriga uma grande base do exército americano.

O Catar, mediador-chave no conflito, pediu "contenção" e alertou para o risco de uma escalada.

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