S�b, 15 de Novembro

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalsábado15/11/2025
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
ESTADOS UNIDOS

Trump afirma não ver espaço para novas reduções tarifárias

Declaração foi realizada ontem durante voo, logo após presidente eliminar tarifas recíprocas sobre o Brasil; produtos brasileiros ainda seguem com sobretaxa de 40%

Reportar Erro
Donald Trump a bordo do Air Force One Donald Trump a bordo do Air Force One  - Foto: Reprodução / Casa Branca

O presidente americano Donald Trump afirmou que novas reduções tarifárias podem não ser necessárias. A declaração foi realizada após o republicano eliminar as tarifas recíprocas sobre o Brasil, de 10%.

— Não acho que será necessário (novas reduções em tarifas). Nós só tivemos um pequeno recuo quando alguns alimentos, como o café, por exemplo, que estava com os preços um pouco altos. Agora, eles vão ficar mais baixos em um período muito curto — afirmou o republicano quando questionado por um repórter se novas reduções de tarifas estariam sendo estudadas.

As declarações foram realizadas a bordo do Air Force One, a aeronave presidencial, num voo entre Washington e a Flórida, onde Trump vai passar o fim de semana.
 

Leia também

• Procuradora-geral dos EUA inicia investigação sobre laços de Epstein com opositores de Trump

• Trump anuncia redução nas tarifas de alguns produtos agrícolas, como café e carne bovina

• Novo promotor é designado para instruir caso eleitoral contra Trump

Ontem, o presidente americano eliminou as chamadas tarifas recíprocas para carne bovina, tomate, café, banana, açaí e outros produtos agrícolas. A medida visa diminuir os custos para o consumidor americano, em uma tentativa da Casa Branca de reagir à derrota nas eleições locais do início deste mês.

Foi também um reconhecimento implícito de que a política tarifária de Trump pressionou os preços nos EUA.

No caso do Brasil, as tarifas recíprocas determinadas em abril estão em 10%; em julho foi anunciada uma sobretaxa de 40%. O alívio, nesse caso, será limitado aos 10% de taxas recíprocas.

O Brasil, principal fornecedor de café dos EUA, ficou sujeito a uma tarifa recíproca de 10% — mas, em julho, anunciou uma tarifa “punitiva” de 40%, que entrou em vigor em agosto, deixando os produtos brasileiros sobretaxados em 50%.

Os produtos agrícolas do Brasil que constam do decreto ainda enfrentarão a tarifa adicional de 40%, de acordo com um funcionário da Casa Branca que falou sob condição de anonimato.

Documento divulgado no site da Casa Branca explica que a mudança foi motivada pelo “progresso significativo” feito pelo presidente em acordos bilaterais. Esses acordos, afirma o texto, “tiveram e continuarão a ter amplos impactos na produção nacional e na economia como um todo, incluindo acesso aprimorado a mercados para nossos exportadores agrícolas.”

Reportar Erro

Veja também

Newsletter