Trump afirma que acordo sobre Ucrânia está 'mais perto' do que 'nunca'
O presidente americano acrescentou que teve "conversas muito longas e muito boas" com Zelensky
O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse nesta segunda-feira (15) que está mais perto do que nunca de conseguir um acordo para pôr fim à guerra entre Rússia e Ucrânia, depois falar com seu par ucraniano, Volodimir Zelensky, e com outros líderes europeus.
"Acredito que agora estamos mais perto do que nunca", disse Trump aos jornalistas no Salão Oval da Casa Branca.
O presidente americano acrescentou que teve "conversas muito longas e muito boas" com Zelensky e outros líderes, incluídos os de Reino Unido, França, Alemanha e da aliança militar Otan.