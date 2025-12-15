Seg, 15 de Dezembro

Mundo

Trump afirma que acordo sobre Ucrânia está 'mais perto' do que 'nunca'

O presidente americano acrescentou que teve "conversas muito longas e muito boas" com Zelensky

Donald Trump, presidente do Estados UnidosDonald Trump, presidente do Estados Unidos - Foto: Saul Loeb / AFP

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse nesta segunda-feira (15) que está mais perto do que nunca de conseguir um acordo para pôr fim à guerra entre Rússia e Ucrânia, depois falar com seu par ucraniano, Volodimir Zelensky, e com outros líderes europeus.

"Acredito que agora estamos mais perto do que nunca", disse Trump aos jornalistas no Salão Oval da Casa Branca.

O presidente americano acrescentou que teve "conversas muito longas e muito boas" com Zelensky e outros líderes, incluídos os de Reino Unido, França, Alemanha e da aliança militar Otan.

