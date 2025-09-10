Qui, 11 de Setembro

Estados Unidos

Trump afirma que ativista de direita Charlie Kirk "está morto"

Em seu post de despedida, o presidente estadunidense chamou Kirk de lendário

O ativista político conservador americano e YouTuber Charlie Kirk levou um tiro em uma universidade estadunidenseO ativista político conservador americano e YouTuber Charlie Kirk levou um tiro em uma universidade estadunidense - Foto: Yasuyoshi Chiba / AFP

O ativista de direita e influenciador americano Charlie Kirk faleceu após levar um tiro em uma universidade de Utah, anunciou nesta quarta-feira (10) o presidente Donald Trump, que qualificou seu aliado como "lendário".

"O grande, e até mesmo lendário Charlie Kirk morreu. Ninguém compreendeu nem teve o coração da juventude nos Estados Unidos melhor do que Charlie", publicou Trump em sua rede Truth Social.

"Era querido e admirado por todos, especialmente por mim, e agora já não está entre nós. Melania e eu enviamos nossas mais sinceras condolências à sua linda esposa Erika e à sua família. Charlie, nós te amamos!"

