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G20 Trump afirma que convidará Zelenski para a cúpula do G20 em Miami "sem problema" O presidente dos EUA se mostrou otimista quanto à evolução do conflito em curso entre Moscou e Kiev

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, confirmou neste sábado sua disposição de convidar seu homólogo ucraniano, Volodimir Zelenski, para a próxima cúpula do G20, que será realizada em dezembro em Miami, no estado americano da Flórida.

Trump se pronunciou sobre essa possibilidade em declarações à imprensa de sua residência em Mar-a-Lago, em Palm Beach, onde respondeu afirmativamente quando questionado sobre um eventual convite ao presidente da Ucrânia. "Sim, eu faria isso. Não há nenhum problema", garantiu o presidente norte-americano.

Durante sua intervenção, o ocupante da Casa Branca também se mostrou otimista quanto à evolução do conflito em curso entre Moscou e Kiev, decorrente da invasão russa de fevereiro de 2022, e expressou sua confiança de que o conflito possa chegar ao fim em breve.

"Acredito que a guerra entre a Ucrânia e a Rússia terminará em um futuro próximo", afirmou Trump, sem oferecer mais detalhes sobre prazos ou possíveis condições para se chegar a um acordo.

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