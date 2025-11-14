polêmica
Trump afirma que democratas promovem uma 'farsa' no caso Epstein
Os republicanos que se juntam aos apelos para forçar a divulgação dos arquivos de Epstein são "fracos e burros", acrescentou
Trump foi avisado que seu nome está nos arquivos de Epstein - Foto: Divulgação/Departamento de Polícia de Palm Beach/ AFP e Andrew Caballero-Reynolds/AFP
O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou nesta sexta-feira (14) que a pressão para divulgar detalhes da rede de abuso sexual de Jeffrey Epstein é uma "farsa" promovida por opositores democratas.
"Os democratas estão fazendo tudo o que podem, com seu poder cada vez menor, para promover novamente a farsa sobre Epstein", escreveu o republicano em sua plataforma Truth Social.
Os republicanos que se juntam aos apelos para forçar a divulgação dos arquivos de Epstein são "fracos e burros", acrescentou.