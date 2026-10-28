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Internacional Trump afirma que encontro entre Putin e Zelensky será organizado 'em breve' Anúncio acontece em um momento em que o governo do republicano intensifica os esforços diplomáticos para tentar acabar com a guerra entre Moscou e Kiev, iniciada há quase cinco anos

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou nesta quarta-feira (28) que "muito em breve" será organizado um encontro entre os presidentes da Rússia, Vladimir Putin, e da Ucrânia, Volodimir Zelensky.

O anúncio acontece em um momento em que o governo do republicano intensifica os esforços diplomáticos para tentar acabar com a guerra entre Moscou e Kiev, iniciada há quase cinco anos.

"Um encontro será marcado muito em breve e acredito que muito progresso poderá ser feito", disse Trump aos repórteres.

Zelensky declarou no domingo que uma reunião trilateral entre Kiev, Washington e Moscou aconteceria em novembro para reativar as negociações de paz.

O Kremlin havia anunciado que a reunião seria organizada em novembro nos Emirados Árabes Unidos.

Putin, que ordenou a invasão da Ucrânia em fevereiro de 2022, não aceitou uma reunião com Zelensky e insiste que Moscou pretende tomar o restante do leste ucraniano.

Trump chegou ao poder em janeiro de 2025 com a promessa de acabar com a guerra em 24 horas, mas, após um ano de negociações, não foram registrados avanços, enquanto o conflito prossegue, com dezenas de milhares de mortes.

Nas últimas semanas, Trump se distanciou de Zelensky para se aproximar de Putin, com um acordo para comprar diesel russo na tentativa de reduzir os preços dos combustíveis, que dispararam devido à sua guerra no Irã.

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