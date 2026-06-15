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ESTADOS UNIDOS X IRÃ Trump afirma que Estreito de Ormuz estará 'completamente aberto' na sexta-feira Trump fez essas declarações no início de uma reunião bilateral com seu homólogo francês, Emmanuel Macron, antes da cúpula de três dias dos líderes do grupo G7

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou nesta segunda-feira (15) que o Estreito de Ormuz estará "completamente aberto" nesta sexta-feira (19), horas depois de alcançar um acordo com o Irã para pôr fim à guerra no Oriente Médio.

Trump fez essas declarações no início de uma reunião bilateral com seu homólogo francês, Emmanuel Macron, antes da cúpula de três dias dos líderes do grupo G7 das grandes economias industrializadas, na cidade francesa de Evian.

O G7 está ansioso para reabrir essa passagem marítima crucial para o comércio mundial de hidrocarbonetos e, assim, aliviar a pressão sobre os preços do petróleo.

"Os navios estão começando a sair" e "na sexta-feira estará completamente aberto", garantiu o presidente americano, que detalhou que o texto do pacto poderá ser publicado "depois de sexta-feira", dia previsto para a cerimônia de assinatura em Genebra.

Diante de Macron, que reiterou sua "oferta” de uma missão naval internacional liderada pela França e pelo Reino Unido para garantir a segurança em Ormuz, Trump assegurou que não precisam de "muita ajuda" para reabrir o estreito.

"Mas não acho que seja uma má ideia ter um ou dois navios de alguns países. O seu país seria muito adequado para isso, porque nunca se sabe", ressaltou o presidente dos Estados Unidos.

"Como disse o presidente [Trump], talvez não seja desejado, talvez não seja necessário, mas, em qualquer caso, é uma medida que reflete nossa vontade de ajudar", destacou Macron.

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