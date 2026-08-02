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Guerra

Trump afirma que EUA e Irã reiniciam negociações na segunda-feira, diz emissora

Até agora, não há manifestação de Trump no seu perfil na Truth Social

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O presidente dos Estados Unidos, Donald TrumpO presidente dos Estados Unidos, Donald Trump - Foto: AARON SCHWARTZ / AFP

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou, segundo a Al Jazeera, que Washington está conversando com autoridades iranianas sobre os termos das negociações entre os dois países. De acordo com a emissora, o republicano disse que as conversas devem começar na noite da segunda-feira.

Até agora, não há manifestação de Trump no seu perfil na Truth Social.

Mais cedo, a agência estatal IRNA informou que as negociações entre o Irã e Omã para estabelecer um protocolo de navegação no Estreito de Ormuz estão em "fase final".

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O objetivo, segundo a notícia, seria o de estabelecer mecanismos para supervisionar e coordenar o tráfego marítimo e garantir a passagem segura de navios pelo estreito.

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