SEMICONDUTORES

Trump afirma que EUA estão "bem à frente" da China no mercado de chips

Questionado sobre o avanço de Pequim no setor de veículos elétricos, o republicano disse: "não gosto de perder negócios para a China"

Bandeiras da China e dos Estados UnidosBandeiras da China e dos Estados Unidos - Foto: Canva

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou nesta quinta-feira, 14, que o país "está liderando" a corrida com a China pelo desenvolvimento da inteligência artificial.

Em entrevista à rádio Fox News, o republicano disse também que os norte-americanos estão "bem à frente" dos chineses na indústria de semicondutores e destacou o chip Blackwell da Nvidia.

Questionado sobre o avanço de Pequim no setor de veículos elétricos, Trump disse: "não gosto de perder negócios para a China".

O presidente norte-americano, porém, minimizou o movimento. "A China tem baterias, nós temos petróleo e gás", ressaltou.
 

