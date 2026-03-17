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EUA Trump afirma que EUA 'não precisam' da ajuda de ninguém para reabrir o Estreito de Ormuz A informação foi divulgada pelo próprio presidente em uma mensagem na plataforma Truth Social, criticando seus aliados da Otan

Os Estados Unidos "não precisam da ajuda" de ninguém para reabrir militarmente o Estreito de Ormuz, afirmou o presidente Donald Trump nesta terça-feira (17) em uma mensagem na plataforma Truth Social, criticando seus aliados da Otan.

"A maioria dos nossos 'aliados' da Otan nos informou que não quer se envolver em nossa operação militar contra o regime terrorista no Irã", declarou o presidente.

"Dado o sucesso militar que obtivemos, não 'precisamos' nem queremos mais a ajuda dos países da Otan: NUNCA PRECISAMOS DELA!", acrescentou Trump.

"A atitude deles não me surpreende, porém, porque sempre considerei que a Otan, na qual gastamos centenas de bilhões de dólares por ano protegendo esses mesmos países, é uma via de mão única: nós os protegeremos, mas eles não farão nada por nós", acusou.

"O mesmo vale para o Japão, a Austrália ou a Coreia do Sul. Na verdade, falando como presidente dos Estados Unidos da América, de longe o país mais poderoso (...), NÃO PRECISAMOS DA AJUDA DE NINGUÉM!", concluiu.

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