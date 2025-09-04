Conflito
Trump afirma que falará com Putin em breve
Presidente falou durante um jantar com destacados executivos do setor de tecnologia nos Estados Unidos
O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, declarou que falará em breve com o presidente russo, Vladimir Putin, após ter mantido nesta quinta-feira (4) uma conversa com seu par ucraniano, Volodimir Zelensky, e com líderes europeus.
"Sim, farei isso", disse Trump a uma jornalista que lhe perguntou se falaria em breve com o líder do Kremlin, durante um jantar com destacados executivos do setor de tecnologia nos Estados Unidos.