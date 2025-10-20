Seg, 20 de Outubro

gaza

Trump afirma que Hamas será 'erradicado' se violar acordo de trégua

Trump insistiu, no entanto, em que as forças americanas não participariam de uma represália contra o Hamas

O presidente dos EUA, Donald TrumpO presidente dos EUA, Donald Trump - Foto: Andrew Caballero-Reynolds / AFP

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou nesta segunda-feira (20) que está dando ao Hamas "uma pequena chance" de cumprir o acordo de trégua com Israel na Faixa de Gaza, e alertou que o grupo islamita palestino será "erradicado" caso não o faça.

"Combinamos com o Hamas que eles serão muito bons, que vão se comportar. Caso isso não aconteça, vamos erradicá-los", declarou Trump, na Casa Branca.

Trump enviou dois representantes para se reunir com o primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, depois que a violência deste fim de semana ameaçou o cessar-fogo que o presidente americano negociou há quase duas semanas. Trump insistiu, no entanto, em que as forças americanas não participariam de uma represália contra o Hamas.

Há dezenas de países que concordaram em se unir a uma força internacional de estabilização para a Faixa de Gaza que "ficariam encantados em intervir". "Além disso, Israel interviria em dois minutos, se eu pedisse", ressaltou Trump. "Mas, por enquanto, não pedimos. Vamos dar a eles uma pequena chance, e, com sorte, haverá um pouco menos de violência."

"Eles se tornaram bastante revoltosos e fizeram coisas que não deveriam ter feito. Se continuarem fazendo, vamos resolver isso", acrescentou o republicano.

Trump apontou que o Hamas ficou muito enfraquecido depois que o Irã, seu principal aliado, sofreu ataques severos dos Estados Unidos e de Israel, em meados do ano.

