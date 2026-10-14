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ESTADOS UNIDOS Trump afirma que iniciará grande exploração de petróleo, gás e minerais na Groenlândia Citando especialistas, Trump acrescentou que "a quantidade de petróleo facilmente disponível é muito maior do que a de praticamente qualquer lugar do mundo"

O presidente americano, Donald Trump, afirmou nesta quarta-feira (14) que a exploração de petróleo, gás e minerais na Groenlândia está sendo preparada para começar e elogiou a posição da ilha ártica para a segurança dos Estados Unidos e da Europa.

A Groenlândia, que se encontra na rota mais curta para mísseis entre a Rússia e os Estados Unidos, representa uma localização estratégica para o "Domo Dourado", um projeto de escudo de defesa proposto por Trump.

Também possui reservas de terras raras ainda inexploradas e poderia ser uma região crucial à medida que o degelo polar abra novas rotas marítimas.

"Uma enorme exploração de petróleo, gás e minerais está prestes a começar na nossa nova e bela Groenlândia!", escreveu Trump em sua plataforma Truth Social.

Citando especialistas, Trump acrescentou que "a quantidade de petróleo facilmente disponível é muito maior do que a de praticamente (...) qualquer lugar do mundo".

O presidente não revelou detalhes sobre a possível participação americana.

Em agosto, informações publicadas na imprensa sobre operações preparatórias de uma empresa de petróleo americana em uma região remota do leste da Groenlândia provocaram inquietação entre os habitantes e as autoridades da ilha.

Na mesma mensagem na Truth Social, Trump elogiou a posição da Groenlândia como "insuperável" para a segurança dos Estados Unidos e da Europa.

"Qualquer ataque futuro contra os Estados Unidos terá que atravessar a Groenlândia, onde nossa defesa derrubará rotineiramente drones, mísseis ou qualquer outra forma de arma que ainda nem tenha sido concebida", disse Trump.

"Nos oferece tempo, localização e linha de visão como nenhum outro lugar no mundo!", acrescentou.

Trump assinou um acordo de segurança com os líderes da Groenlândia e da Dinamarca em setembro. Nos termos do pacto de 10 páginas, os Estados Unidos construirão duas bases militares no sul e no leste da Groenlândia.

As bases serão estabelecidas em Narsarsuaq, no sul da ilha, e em Mestersvig, no leste, além da base de Pituffik, que já opera no norte.

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