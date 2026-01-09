Sex, 09 de Janeiro

AMEAÇA

Trump afirma que Irã está "em apuros" e reitera ameaças

Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, insiste em ações contra Teerã

Manifestantes anti-regime iraniano agitam bandeiras em homenagem à revolução de 1979Manifestantes anti-regime iraniano agitam bandeiras em homenagem à revolução de 1979 - Foto: Henry Nicholls / AFP

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou nesta sexta-feira (9) que o Irã, palco de importantes manifestações contra o governo, está "em apuros", e insistiu em suas ameaças de ações contra Teerã.

"O Irã está em apuros. Me parece que o povo está tomando o controle de certas cidades, o que ninguém acreditava ser possível há apenas algumas semanas", afirmou Trump.

Quando lhe perguntaram qual era sua mensagem aos líderes iranianos, o presidente respondeu: "É melhor que não comecem a atirar, porque nós também vamos começar a atirar".

"Se começarem a matar gente como fizeram no passado, vamos intervir", declarou Trump. "Isso não significa enviar tropas em terra, e sim atingir muito, muito forte onde mais lhes dói."

