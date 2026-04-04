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GUERRA

Trump afirma que líderes militares do Irã foram 'eliminados' durante ataque massivo em Teerã

Trump não detalhou quais lideranças teriam sido atingidas

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Trump não detalhou quais lideranças teriam sido atingidasTrump não detalhou quais lideranças teriam sido atingidas - Foto: Alex Brandon/POOL/AFP

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou neste sábado, 4, em nova em publicação no Truth Social, que "muitos dos líderes militares do Irã" que teriam conduzido os iranianos de forma "incompetente e imprudente", nas palavras dele, foram eliminados, juntamente com muitas outras pessoas, neste ataque massivo em Teerã".

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Pelo menos uma pessoa morreu em um ataque com míssil em uma área residencial no norte de Teerã na manhã deste sábado, segundo a agência estatal iraniana Mehr News.

Trump não detalhou quais lideranças teriam sido atingidas nem forneceu informações adicionais sobre o alegado ataque.

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