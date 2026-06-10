Conflito
Trump afirma que o Irã 'demorou demais para negociar' e terá que 'pagar o preço'
"Valentão do Oriente Médio está MORTO!!!", afirmou o presidente americano
O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou nesta quarta-feira (10) que o Irã demorou demais para negociar um acordo sobre o conflito no Oriente Médio e agora “terá que pagar o preço”.
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"O valentão do Oriente Médio está MORTO!!! Eles demoraram demais para negociar um acordo que teria sido excelente para eles, agora terão que pagar o preço!!!", escreveu Trump em sua rede Truth Social.