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DIPLOMACIA Trump afirma que pretende pressionar Putin e Xi Jinping por fim da guerra na Ucrânia O americano acrescentou que estaria disposto a realizar uma reunião bilateral separada com Putin, "se for possível", sem fornecer detalhes sobre as condições para o encontro

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse nesta terça-feira (17) que pretende pressionar os presidentes da China, Xi Jinping, e da Rússia, Vladimir Putin, para encerrar a guerra na Ucrânia. O americano acrescentou que estaria disposto a realizar uma reunião bilateral separada com Putin, "se for possível", sem fornecer detalhes sobre as condições para o encontro.

A declaração foi dada antes de reunião com os líderes do Quad, nas Filipinas, com participação dos primeiros-ministros da Índia, Narendra Modi, da Austrália, Anthony Albanese, e do Japão, Sanae Takaichi.

Em relação às conversas previstas com Xi durante sua viagem à Ásia, Trump afirmou ter certeza de que o líder chinês abordará a questão de Taiwan, território autogovernado reivindicado por Pequim.

O presidente americano também comentou o vazamento de milhões de documentos internos do Deutsche Bank, que provocou forte queda das ações da instituição alemã nesta terça-feira. "É ilegal que eles façam isso", declarou.

As reportagens baseadas nos documentos abordam negócios do banco na Rússia, sua relação comercial com Jeffrey Epstein e operações envolvendo o próprio Trump. O Deutsche Bank afirmou que as questões são antigas e que, quando pertinente, foram analisadas em colaboração com órgãos reguladores.

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