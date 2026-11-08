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EUA Trump afirma que resultado das eleições legislativas é um "gigantesco retrocesso" para os EUA Democratas conquistaram ambas as casas do Congresso nas eleições de meio de mandato da última terça-feira

O presidente americano, Donald Trump, disse neste domingo (8) que as eleições de meio de mandato, nas quais seu Partido Republicano perdeu o controle do Congresso, representaram "um gigantesco retrocesso na história" dos Estados Unidos.

"Os Estados Unidos tiveram um gigantesco retrocesso na História com os resultados da última eleição", publicou Trump em sua rede Truth Social. "Mas não temam, nós voltaremos MAIORES E MAIS FORTES DO QUE NUNCA!", acrescentou, usando suas tradicionais letras maiúsculas para enfatizar a afirmação.

Os democratas conquistaram ambas as casas do Congresso nas eleições de meio de mandato da última terça-feira, que representaram, além disso, perdas históricas para os republicanos em estados que haviam dominado durante décadas.

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