Conflito
Trump afirma que 'Rússia deveria alcançar um acordo' com a Ucrânia
Zelensky participa do segundo dia da cúpula do G7, na cidade francesa de Evian. Trump disse que teve "uma reunião" com seu homólogo ucraniano e que outras discussões estavam previstas para esta terça-feira (16)
O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou nesta terça-feira (16) que a Rússia “deveria alcançar um acordo” com a Ucrânia, durante a reunião de cúpula do G7 na França, onde confirmou um encontro com seu homólogo ucraniano, Volodimir Zelensky.
“A Rússia deveria alcançar um acordo (com a Ucrânia). A Rússia perdeu uma quantidade enorme de pessoas, e a Ucrânia também”, declarou Trump à imprensa, durante uma reunião bilateral com o emir do Catar.
Leia também
• Irã insiste que acabar com a guerra no Líbano é parte fundamental do acordo com EUA
• Guerra com Irã não deixa vencedores claros, dizem especialistas
• EUA e Irã anunciam acordo para encerrar guerra no Oriente Médio
Zelensky participa do segundo dia da cúpula do G7, na cidade francesa de Evian. Trump disse que teve “uma reunião” com seu homólogo ucraniano e que outras discussões estavam previstas para esta terça-feira (16).