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Trump afirma que Rússia 'não atacará' território da Otan

Presidente americano declarou ter boa comunicação com Vladimir Putin

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Presidente dos Estados Unidos, Donald TrumpPresidente dos Estados Unidos, Donald Trump - Foto: JIM WATSON/AFP

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou nesta quinta-feira (27) que a Rússia "não atacará" o território da Otan, rejeitando notícias da imprensa de que Washington estaria preocupado com uma possível ação russa na Europa.

Trump declarou ter tido "boas conversas" com o presidente russo, Vladimir Putin. "Ele não atacará território da Otan", enfatizou.

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O presidente americano fez esses comentários depois que o Kremlin classificou como "notícias alarmistas" as reportagens sobre a visita do diretor da CIA a Moscou nesta semana.

"Há muitas notícias alarmistas sendo publicadas agora. É claro que isso não tem nada a ver com a realidade ou com as intenções da Rússia", declarou o porta-voz do Kremlin, Dmitri Peskov, nesta quinta-feira, alegando que Moscou é alvo de "agressão" de países europeus.

A Rússia, que trava uma guerra na Ucrânia desde 2022, nega repetidamente qualquer intenção de atacar qualquer país membro da Otan.

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