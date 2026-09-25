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EUA E CHINA

Trump afirma que visita de Xi foi 'muito positiva para ambos os países'

Xi respondeu expressando seu desejo de se encontrar novamente com Trump em dois eventos diplomáticos futuros

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O presidente chinês Xi Jinping e o presidente dos EUA Donald Trump posam para fotos nos degraus do Pórtico Norte da Casa Branca, antes de um jantar de Estado em Washington, D.C., em 24 de setembro de 2026O presidente chinês Xi Jinping e o presidente dos EUA Donald Trump posam para fotos nos degraus do Pórtico Norte da Casa Branca, antes de um jantar de Estado em Washington, D.C., em 24 de setembro de 2026 - Foto: Brendan Smialowski/AFP

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, declarou que a visita de Estado do líder chinês, Xi Jinping, que termina nesta sexta-feira (25), foi "muito positiva para ambos os países".

"Acho que fizemos avanços enormes. Foi muito positivo para ambos os países", disse Trump a repórteres enquanto ele e sua esposa, Melania, tomavam chá na Casa Branca com Xi e a esposa, Peng Liyuan.

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Xi respondeu expressando seu desejo de se encontrar novamente com Trump em dois eventos diplomáticos futuros.

"Olhando para o restante do ano, teremos mais duas oportunidades de nos encontrarmos: primeiro, a reunião da Apec na China e, em seguida, a cúpula do G20 nos Estados Unidos", disse Xi, falando por meio de um intérprete.

O líder chinês reiterou seu convite a Trump e sua esposa para visitarem a China novamente.

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