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EUA E CHINA Trump afirma que visita de Xi foi 'muito positiva para ambos os países' Xi respondeu expressando seu desejo de se encontrar novamente com Trump em dois eventos diplomáticos futuros

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, declarou que a visita de Estado do líder chinês, Xi Jinping, que termina nesta sexta-feira (25), foi "muito positiva para ambos os países".

"Acho que fizemos avanços enormes. Foi muito positivo para ambos os países", disse Trump a repórteres enquanto ele e sua esposa, Melania, tomavam chá na Casa Branca com Xi e a esposa, Peng Liyuan.

Xi respondeu expressando seu desejo de se encontrar novamente com Trump em dois eventos diplomáticos futuros.

"Olhando para o restante do ano, teremos mais duas oportunidades de nos encontrarmos: primeiro, a reunião da Apec na China e, em seguida, a cúpula do G20 nos Estados Unidos", disse Xi, falando por meio de um intérprete.

O líder chinês reiterou seu convite a Trump e sua esposa para visitarem a China novamente.

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