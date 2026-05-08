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Guerra

Trump aguarda resposta do Irã e ameaça ampliar medidas se Teerã rejeitar proposta dos EUA

Questionado sobre se Teerã estaria prolongando as negociações deliberadamente, o republicano respondeu que pretende descobrir isso "em breve"

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O presidente dos EUA, Donald TrumpO presidente dos EUA, Donald Trump - Foto: Brendan Smialowski/AFP

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou na noite desta sexta-feira (8) que o Irã "supostamente" deve apresentar ainda hoje uma resposta à proposta americana para encerrar o conflito no Oriente Médio.

"Veremos como isso se dará", disse Trump a repórteres. Questionado sobre se Teerã estaria prolongando as negociações deliberadamente, o republicano respondeu que pretende descobrir isso "em breve".

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Trump também sinalizou que, caso a resposta iraniana seja negativa, Washington adotará uma nova estratégia. "Podemos voltar ao Projeto Liberdade se as coisas não acontecerem, mas será o Projeto Liberdade+, ou seja, ele acrescido de outras medidas", afirmou.

Além do tema geopolítico, o presidente comentou o relatório de emprego divulgado pela manhã nos EUA, classificando os números como "impressionantes". "Temos mais pessoas trabalhando hoje do que jamais tivemos neste país", disse.

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