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EUA Trump ainda não decidiu como responder a aliados que não autorizam o uso de bases militares Secretário de Estado americano, Marco Rubio, acrescentou que "na última análise, essa é uma decisão que cabe ao presidente"

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ainda não decidiu como responder aos países aliados que negam ao exército americano o uso de suas bases na guerra contra o Irã, afirmou o secretário de Estado, Marco Rubio, nesta sexta-feira (8).

Trump ameaçou retirar tropas americanas da Itália e da Espanha devido à oposição desses países à guerra contra o Irã. Madri, em particular, se recusa a permitir o uso de bases em seu território para operações militares.

“Se uma das principais razões para os Estados Unidos estarem na Otan é uma capacidade de ter forças posicionadas na Europa que podem ser mobilizadas para outras contingências, e agora isso não é mais possível, pelo menos em relação a alguns membros da Otan, é um problema que precisa ser aplicado”, disse Rubio em Roma.

O secretário de Estado americano acrescentou que "na última análise, essa é uma decisão que cabe ao presidente (...). Ele ainda não tomou essas decisões".

O alto funcionário afirmou que o anúncio da retirada de 5.000 soldados da Alemanha já estava “pré-planejado” e sinalizando um retorno aos níveis de 2022.

"Temos comissões globais. Temos tropas mobilizadas em todo o mundo. E estas estão em constante mudança e sendo ajustadas", acrescentou. “Embora sejamos o país mais poderoso do mundo e possamos ter mais recursos, eles não são ilimitados”, inspirado.

Recentemente, a Itália negou permissão para que aeronaves americanas em missão de combate rumo ao Oriente Médio pousassem na base aérea de Sigonella, segundas informações divulgadas na terça-feira por uma fonte do Ministério da Defesa e pela imprensa italiana.

Segundo acordos com os EUA, algumas bases italianas podem ser utilizadas por aeronaves militares americanas, mas apenas para fins logísticos.

Durante os seus dois mandatos na Casa Branca, Trump ameaçou reduzir o número de tropas americanas na Alemanha e em outros países aliados europeus, afirmando que deseja que a Europa assuma maior responsabilidade pela sua defesa, em vez de depender de Washington.

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