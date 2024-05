A- A+

EUA Trump ainda pode votar e manter candidatura, apesar de condenação? Entenda Isso ocorre porque a Flórida segue as regras de privação de direitos de outros Estados para residentes condenados por crimes fora do Estado

Donald Trump pode ter sido condenado por um crime e residir na Flórida, um Estado famoso por restringir o direito de voto de pessoas com condenações criminais. Mas ele ainda poderá votar enquanto permanecer fora da prisão em Nova York.



Isso ocorre porque a Flórida segue as regras de privação de direitos de outros Estados para residentes condenados por crimes fora do Estado. No caso de Trump, a lei de Nova York apenas retira o direito de voto a pessoas condenadas por crimes quando estão encarceradas.





Assim que saem da prisão, os seus direitos são automaticamente restaurados, mesmo que estejam em liberdade condicional, de acordo com uma lei de 2021 aprovada pela legislatura democrata do Estado.



Portanto, desde que Trump não seja preso, ele poderá votar em si mesmo na Flórida nas eleições de novembro.



A condenação, e mesmo a prisão, não impediria Trump de continuar a sua candidatura pela Casa Branca.



A Convenção Nacional Republicana, que terá início quatro dias após a data da sentença, em 11 de julho, em Nova York, adotou regras no ano passado que não incluíam quaisquer disposições específicas caso o seu candidato fosse condenado por um crime.

