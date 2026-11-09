Trump alega fraude sem provas nas eleições de meio de mandato dos EUA
Pleito levou o partido Democratas a assumir a maioria nas duas câmaras do Congresso
O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, tentou deslegitimar a vitória dos democratas nas eleições legislativas de meio de mandato, nas quais o partido retomou o controle das duas câmaras do Congresso, com acusações de fraude sem provas.
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"Alguém realmente acredita que estas 'eleições' foram limpas? Como é possível que as pesquisas tenham errado tanto?", escreveu Trump em sua rede Truth Social, na qual atribuiu a derrota de seu partido ao grande "volume" de eleitores que votaram antecipadamente.
"Tudo se resume às máquinas, que são muito mais importantes do que o eleitor!", acrescentou.
Trump mudou radicalmente sua posição sobre as eleições de meio de mandato. Horas depois da votação de 3 de novembro, o presidente havia afirmado ao jornal The New York Times que estava "disposto a aceitar os resultados".
Os democratas conquistaram amplas maiorias no Senado e na Câmara dos Representantes, além de tomar dos republicanos governos estaduais como o do Texas.
O presidente ainda não reconheceu a derrota que sofreu nas eleições presidenciais de 2020 para o democrata Joe Biden. Trump denuncia repetidamente, sem apresentar provas, que houve fraude naquele pleito.