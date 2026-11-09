A- A+

USA Trump alega fraude sem provas nas eleições de meio de mandato dos EUA Pleito levou o partido Democratas a assumir a maioria nas duas câmaras do Congresso

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, tentou deslegitimar a vitória dos democratas nas eleições legislativas de meio de mandato, nas quais o partido retomou o controle das duas câmaras do Congresso, com acusações de fraude sem provas.

"Alguém realmente acredita que estas 'eleições' foram limpas? Como é possível que as pesquisas tenham errado tanto?", escreveu Trump em sua rede Truth Social, na qual atribuiu a derrota de seu partido ao grande "volume" de eleitores que votaram antecipadamente.

"Tudo se resume às máquinas, que são muito mais importantes do que o eleitor!", acrescentou.

Trump mudou radicalmente sua posição sobre as eleições de meio de mandato. Horas depois da votação de 3 de novembro, o presidente havia afirmado ao jornal The New York Times que estava "disposto a aceitar os resultados".

Os democratas conquistaram amplas maiorias no Senado e na Câmara dos Representantes, além de tomar dos republicanos governos estaduais como o do Texas.

O presidente ainda não reconheceu a derrota que sofreu nas eleições presidenciais de 2020 para o democrata Joe Biden. Trump denuncia repetidamente, sem apresentar provas, que houve fraude naquele pleito.

Veja também