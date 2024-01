Trump alega imunidade presidencial para pedir à Justiça que arquive caso de interferência eleitoral

A- A+

Os advogados do ex-presidente americano Donald Trump pediram nesta segunda-feira que as acusações criminais contra ele no caso de interferência eleitoral na Geórgia fossem rejeitadas, argumentando que chefes de Estado devem desfrutar de ampla imunidade contra processos criminais por "atos oficiais" realizados durante o mandato.

"A acusação neste caso acusa o Presidente Trump por atos que estão no centro de suas responsabilidades oficiais como presidente", escreveram os advogados do caso da Geórgia em nova moção. "A acusação é impedida pela imunidade presidencial e deve ser rejeitada com prejuízo."

Em agosto, um grande júri no condado de Fulton, Geórgia, processou Trump e 18 de seus aliados por extorsão e outras acusações como parte do que os promotores dizem ter sido um esforço multifacetado para anular sua derrota nas eleições de 2020 no estado. Quatro dos réus se declararam culpados e se comprometeram a cooperar com os promotores.

Entre outros problemas legais, Trump também foi processado por quatro acusações federais em Washington por suas tentativas de permanecer no poder depois que o democrata Joe Biden o derrotou nacionalmente em 2020. Na terça-feira, um tribunal federal de apelações ouvirá argumentos sobre se Trump deve ter imunidade absoluta contra acusações.

No caso federal, que provavelmente será levado à Suprema Corte dos EUA, os advogados do republicano argumentaram que permitir que um presidente seja responsabilizado criminalmente por atos cometidos no cargo violaria o princípio da separação de poderes e "restringiria o exercício do julgamento executivo do presidente por meio de ameaças de processo criminal".

A reivindicação de imunidade de Trump na Geórgia segue uma abordagem semelhante. Sua moção observa que a Suprema Corte já decidiu que presidentes atuais e anteriores gozam de imunidade de responsabilidade por danos civis relacionados a atos oficiais. Seus advogados da Geórgia argumentam que essa proteção deve ser aplicada também à esfera criminal.

"A imunidade presidencial contra processos criminais por atos oficiais tem raízes profundas na separação de poderes e nos princípios do federalismo", escreveram os advogados Steven Sadow e Jennifer Little.

Os advogados de Trump também apresentaram duas outras moções na Geórgia nesta segunda-feira. Uma delas cita a cláusula de duplo risco da Constituição e argumenta que a absolvição de Trump pelo Senado dos EUA em fevereiro de 2021, após seu segundo julgamento de impeachment, o protege de ser processado na Geórgia pela mesma conduta.

Outra moção argumenta que Trump "não foi avisado de que sua defesa no caso da eleição presidencial de 2020 poderia ser criminalizada".

Trump, acrescentaram seus advogados, tem o direito, "como todos os cidadãos", de receber "um aviso justo sobre onde está traçada a linha que separa a atividade permitida daquela que é supostamente criminosa".

Os advogados de Trump também estão tentando arquivar o caso da Geórgia com base no fato de que suas falsas alegações de fraude eleitoral constituíam discurso político protegido pela Primeira Emenda.

O escritório do Promotor Público Fani Willis do Condado de Fulton, que está processando o caso da Geórgia, não quis comentar na manhã desta segunda-feira. Mas espera-se que ele se oponha aos argumentos legais de Trump nos processos judiciais.

O argumento de imunidade no caso federal foi rejeitado pela juíza Tanya Chutkan do Tribunal Distrital dos EUA em dezembro.

"Quaisquer que sejam as imunidades de que um presidente em exercício possa desfrutar, os Estados Unidos têm apenas um chefe do executivo por vez", escreveu a juíza Chutkan em sua decisão, "e essa posição não confere um passe livre vitalício para 'sair da cadeia'".

Trump recorreu dessa decisão. Desde então, o escritório do advogado especial que está processando o caso federal argumentou ao tribunal de recursos que, embora um presidente desempenhe "um papel vital" no governo americano, "o mesmo acontece com o princípio da responsabilidade por atos criminosos — particularmente aqueles que atingem o coração do processo democrático".

Os advogados de Trump no caso federal também levantaram a questão de saber se ele pode ser legalmente processado após seu segundo julgamento de impeachment. Esse argumento é considerado um tiro no escuro.

A iniciativa ocorre num momento em que Trump tenta adiar qualquer julgamento na Geórgia além da data de início de agosto proposta pelo escritório de Willis. O ex-presidente também está tentando atrasar o caso federal, enquanto busca evitar ser expulso das eleições primárias de 2024 no Colorado e em vários outros estados.

Em dezembro, a Suprema Corte do Colorado decidiu que ele está desqualificado para exercer o cargo novamente devido às suas ações relacionadas à invasão do Capitólio dos EUA em 6 de janeiro.

A Suprema Corte dos Estados Unidos anunciou na sexta-feira que iria decidir se o Trump — que, segundo as pesquisas, está à frente de Biden — poderia ser eleito.

