A- A+

EUA Trump alega "perseguição política" em discurso após acusação por ocultar documentos sigilosos Com falsas alegações, ex-presidente fez acusações contra Joe Biden, a quem acusou de "o mais corrupto"

O ex-presidente Donald Trump discursou a uma multidão de apoiadores, em Nova Jersey, afirmando sofrer "perseguição política". O ato ocorreu, segundo publicou o The Guardian, horas depois de o ex-mandatário responder a acusações criminais de manipulação indevida de documentos confidenciais de governo.

Trump acusou o presidente Joe Biden de orquestrar as acusações federais contra ele. Com falsas acusações e fake news, ele disse que Biden "será para sempre lembrado não apenas como o presidente mais corrupto da história de nosso país, mas talvez ainda mais importante, o presidente que, junto com um grupo de seus bandidos mais próximos, desajustados e marxistas tentaram destruir a democracia americana".

No tribunal

A audiência em que Trump ouviu as acusações contra ele durou 47 minutos, na primeira representação criminal federal contra um ex-presidente dos Estados Unidos.

Trump vai a restaurante cubano após audiência criminal em Miami

O principal candidato republicano à Presidência foi fichado e recebeu 37 acusações criminais, incluindo 31 violações da Lei de Espionagem.

Ao juiz, Trump se declarou inocente de todas as acusações e foi libertado sob fiança com a condição de que não discutiria o caso com uma lista de testemunhas

Veja também

saúde Febre maculosa: marido diz que vítima recebeu diagnóstico de dengue e foi orientada a ficar em casa