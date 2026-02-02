A- A+

AMEAÇA Trump alerta Irã para "coisas ruins" a menos que haja acordo com EUA Com as tensões escalando, Donald Trump evitou falar de qualquer possível ação militar contra o Irã

O presidente Donald Trump advertiu nesta segunda-feira (2) que "coisas ruins" vão acontecer se o Irã não conseguir alcançar um acordo com os Estados Unidos, depois que Teerã pediu para iniciar conversas sobre seu programa nuclear com Washington.

"Neste momento, estamos falando com eles, estamos falando com o Irã, e se pudermos encontrar uma solução seria estupendo. E se isso não for possível, provavelmente vão acontecer coisas ruins", disse Trump a jornalistas na Casa Branca.

Com as tensões escalando, o republicano evitou falar de qualquer possível ação militar contra o Irã, mas reiterou que uma "tremenda força", que inclui um porta-aviões enviado ao Oriente Médio, chegaria em breve à região.

