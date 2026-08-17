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TENSÃO Trump ameaça bombardear Omã caso o país "se intrometa" nos planos dos EUA Teerã afirmou mais cedo ter chegado a um entendimento com Mascate sobre um plano para que navios voltem a transitar pela via marítima

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ameaçou nesta segunda-feira (17) bombardear Omã caso o país "se intrometa" nos planos de Washington para o Estreito de Ormuz. Teerã afirmou mais cedo ter chegado a um entendimento com Mascate sobre um plano para que navios voltem a transitar pela via marítima.

Em entrevista à Fox News, em falas transmitidas por um repórter, o republicano disse que os EUA têm um canal secreto de comunicação com autoridades do Corpo de Guardas da Revolução Islâmica (IRGC, na sigla em inglês) e afirmou que o fim do período de cessar-fogo "não importa", alegando que Teerã não cumpriu sua parte.

Ao comentar um eventual acordo com o Irã, Trump afirmou: "Não tenho pressa".

O presidente também disse que os israelenses não deveriam estar atacando a Faixa de Gaza. Mais cedo, o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, se reuniu com o negociador para o Oriente Médio Jared Kushner, genro de Trump, para tentar obter o aval a um roteiro que busca avançar o acordo de trégua em Gaza.

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