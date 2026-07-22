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Guerra no Oriente Médio Trump ameaça bombardear pontes e centrais elétricas do Irã se houver ataques a navios em Ormuz Informação foi divulgada pelo presidente americano nesta quarta-feira (22) em sua plataforma, Truth Social

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ameaçou bombardear infraestruturas civis iranianas, como pontes e usinas de energia, caso o país ataque navios no Estreito de Ormuz, vitais para o transporte de petróleo.

“Toda vez que a República Islâmica do Irã atacar uma embarcação no Estreito de Ormuz, seja com mísseis, drones ou qualquer outro tipo de arma ou munição, os Estados Unidos bombardearão e destruirão uma ponte ou uma usina de energia”, escreveu o presidente nesta quarta-feira (22) em sua plataforma Truth Social.

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