Guerra no Oriente Médio
Trump ameaça bombardear pontes e centrais elétricas do Irã se houver ataques a navios em Ormuz
Informação foi divulgada pelo presidente americano nesta quarta-feira (22) em sua plataforma, Truth Social
O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ameaçou bombardear infraestruturas civis iranianas, como pontes e usinas de energia, caso o país ataque navios no Estreito de Ormuz, vitais para o transporte de petróleo.
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“Toda vez que a República Islâmica do Irã atacar uma embarcação no Estreito de Ormuz, seja com mísseis, drones ou qualquer outro tipo de arma ou munição, os Estados Unidos bombardearão e destruirão uma ponte ou uma usina de energia”, escreveu o presidente nesta quarta-feira (22) em sua plataforma Truth Social.