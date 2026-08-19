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EUA Trump ameaça com represálias econômicas "qualquer país" que ajude o Irã Presidente dos EUA ameaçou com consequências "tremendas" quem fizer negócios com a República Islâmica

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou nesta quarta-feira (19) uma nova campanha de pressão econômica contra o Irã e ameaçou com consequências "tremendas" qualquer país que ajude ou faça negócios com a República Islâmica.

As declarações do presidente republicano ocorrem no momento em que a guerra entre Washington e Teerã se aproxima do sexto mês, sem perspectiva de uma solução para o conflito.

Trump também enfrentou um renovado escrutínio político interno por causa da guerra, com as eleições legislativas de meio de mandato marcadas para novembro.

"Hoje anuncio A OPERAÇÃO ECONÔMICA MAIS ESMAGADORA JÁ EMPREENDIDA CONTRA QUALQUER PAÍS! Será uma guerra econômica e um isolamento em uma escala sem precedentes", escreveu Trump na Verdade Social.

“Também anuncia que QUALQUER país que permite que as suas instituições financeiras, empresas, aeroportos ou entidades governamentais façam qualquer tipo de tábua de salvação ao Irão enfrentará, pela sua vez, TREMENDAS consequências económicas”, acrescentou.

O presidente americano não deu detalhes sobre quais tipos de punições os países enfrentariam. Tampouco oferece qualquer país específico em sua publicação.

Seus comentários foram feitos quase uma semana depois do secretário do Tesouro, Scott Bessent, afirmar que os Estados Unidos importaram ao Irã um isolamento econômico “como o mundo nunca viu antes”.

Apesar de uma recente pausa nos ataques com mísseis, o Irã segue impondo um bloqueio ao transporte marítimo pelo Estreito de Ormuz, após o fracasso de um acordo-quadro entre Washington e Teerã para reabrir a passagem.

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