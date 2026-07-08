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MUNDO

Trump ameaça cortar relação comercial com a Espanha

"è uma causa perdida", diz presidente norte-americano

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Presidente dos EUA, Donald TrumpPresidente dos EUA, Donald Trump - Foto: Kent Nishimura/AFP

O presidente Donald Trump criticou nesta quarta-feira (8) a Espanha, que acusa de não gastar o suficiente em Defesa e de não ter cedido suas bases militares para a campanha contra o Irã, e afirmou que os Estados Unidos "vão cortar todo o comércio" com Madri.

"A Espanha é uma causa perdida. Não queremos mais relações comerciais com a Espanha", disse Trump ao chegar à reunião de cúpula da Aliança Atlântica em Ancara.

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Ao seu lado, o secretário-geral da Otan, Mark Rutte, defendeu a Espanha ao destacar o "grande passo dado no ano passado" em relação aos seus gastos militares.

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