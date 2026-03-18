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Guerra no Oriente Médio Trump ameaça deixar aliados resolverem bloqueio do Estreito de Ormuz sozinhos Forças armadas americanas anunciaram na noite de terça-feira(17) que utilizarão bombas antibunker perto do Estreito

O presidente Donald Trump sugeriu nesta quarta-feira (18) que poderia deixar os aliados dos Estados Unidos garantirem por conta própria a livre passagem pelo Estreito de Ormuz.

Em uma mensagem em sua plataforma Truth Social, Trump afirmou que seu país não precisa do estreito, vital para o transporte mundial de petróleo, e, portanto, poderia "deixar que os países que o ocupam" encontrem uma solução.

Os aliados tradicionais europeus e asiáticos recusaram os repetidos pedidos de Trump por navios de caça-minas e outros equipamentos para libertar o Estreito, que o Irã bloqueou em resposta aos ataques americanos e israelenses.

Trump respondeu à crise de Ormuz com declarações contraditórias, por um lado exigindo que os aliados contribuíssem, mas, por outro, afirmando que Washington "não precisa de ajuda".

Esta última declaração na Verdade Social sugere que os Estados Unidos podem abandonar a situação por completa, deixando que outros países lidem com as consequências.

"Eu me perguntei o que aconteceria se 'acabássemos' com o que resta do Estado terrorista iraniano e deixaríamos os países que o utilizam — e não nós — responsáveis pelo chamado 'Estreito'. Isso despertaria alguns de nossos 'aliados' indiferentes", escreveu.

O Irã tenta usar seu controle sobre a passagem marítima como forma de ataque dos Estados Unidos e Israel contra os ataques que dizimaram sua Marinha, atingindo milhares de alvos em todo o país e matando seus principais líderes.

Embora apenas algumas embarcações comerciais tenham sido atingidas por fogo iraniano, a ameaça foi suficiente para paralisar a navegação, fazendo com que os preços mundiais do petróleo disparassem.

As Forças Armadas dos Estados Unidos anunciaram na noite de terça-feira que utilizarão bombas antibunker de grande porte para atingir bases iranianas de mísseis perto da costa do Estreito de Ormuz.

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