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Guerra

Trump ameaça 'demolir' infraestrutura crucial para o petróleo na ilha iraniana de Kharg

"Se o Irã, ou qualquer outro, fizer algo para interferir na passagem livre e segura de navios pelo Estreito de Ormuz, reconsiderarei minha decisão imediatamente", advertiu

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Estreito de Ormuz: com canal fechado, companhias marítimas buscam rotas alternativas para entregar cargas ao Oroente Médio Estreito de Ormuz: com canal fechado, companhias marítimas buscam rotas alternativas para entregar cargas ao Oroente Médio  - Foto: Giuseppe CACACE / AFP

O presidente Donald Trump afirmou nesta sexta-feira (13) que as forças armadas dos Estados Unidos bombardearam intensamente alvos militares em Kharg, no Irã, que administra quase todas as exportações de petróleo bruto do país, e ameaçou atacar a infraestrutura petrolífera dessa ilha.

Os Estados Unidos "realizaram um dos bombardeios mais poderosos da História do Oriente Médio e aniquilaram completamente todos os alvos MILITARES na joia da coroa do Irã, a ilha de Kharg", disse Trump nas redes sociais.

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"Decidi NÃO demolir a infraestrutura petrolífera da ilha. No entanto, se o Irã, ou qualquer outro, fizer algo para interferir na passagem livre e segura de navios pelo Estreito de Ormuz, reconsiderarei minha decisão imediatamente", advertiu.

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