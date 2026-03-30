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Guerra no Oriente Médio

Trump ameaça destruir a ilha de Kharg se não houver acordo com o Irã em breve

"Agora lidamos com pessoas diferentes de qualquer uma com quem alguém já tenhamos lidado antes"

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Presidente dos Estados Unidos, Donald TrumpPresidente dos Estados Unidos, Donald Trump - Foto: Mandel Ngan/AFP

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ameaçou destruir a ilha de Kharg — uma base vital para as exportações de petróleo do Irã — caso não se chegue a um acordo para abrir o Estreito de Ormuz e encerrar uma guerra.

Trump observou que os Estados Unidos estão em "negociações sérias" com um "regime mais razoável" no Irã, mas também há circunstâncias que são possíveis de se chegar a um acordo.

"Se o Estreito de Ormuz não for aberto imediatamente 'às operações', encerraremos nosso agradável 'estadia' no Irã explodindo e destruindo completamente suas usinas elétricas, poços de petróleo e a Ilha de Kharg (e possivelmente todas as centrais de dessalinização!), nas quais ainda não 'tocamos'", escreveu no Truth Social.

No domingo à noite, Trump disse a jornalistas a bordo do Air Force One que os Estados Unidos conseguiram uma "mudança de regime" no Irã graças à guerra iniciada há um mês em conjunto com Israel, em consequência da quantidade de líderes iranianos que foram assassinados. Em sua avaliação, a nova liderança é "muito mais razoável".

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“Agora lidamos com pessoas diferentes de qualquer uma com quem alguém já tenhamos lidado antes. É um grupo de pessoas completamente diferente. Portanto, eu consideraria que isso é uma mudança de regime”, explicou.

Quando lhe perguntaram se um acordo com o Irã poderia ser realizado na próxima semana, Trump respondeu: "Sim, vejo um acordo com o Irã. Pode ser em breve".

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