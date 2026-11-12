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ESTADOS UNIDOS Trump ameaça dobrar as tarifas sobre o México se não contiver as caravanas de migrantes Trump fez do fechamento da fronteira sul à imigração ilegal um dos pontos centrais de seu segundo mandato

O presidente americano, Donald Trump, ameaçou nesta quinta-feira (12) dobrar as tarifas sobre o México caso o país não contenha as caravanas de migrantes procedentes da América Central.

"Não serão aceitos! O MÉXICO DEVE DETÊ-LOS, AGORA, e se não o fizer, as tarifas sobre o México serão DUPLICADAS IMEDIATAMENTE", escreveu Trump em sua plataforma Truth Social.

"Lá vamos nós de novo! Com a percepção de que os republicanos perderam nas eleições de meio de mandato (...) a INVASÃO do nosso país está acontecendo mais uma vez", clamou o presidente republicano.





Trump fez do fechamento da fronteira sul à imigração ilegal um dos pontos centrais de seu segundo mandato.

Seu governo se orgulha de não ter liberado, dentro do território americano, nenhum imigrante que tenha entrado ilegalmente e que aguardaria, posteriormente, uma audiência perante juízes de imigração, prática que ocorria durante a gestão anterior.

O governo Trump afirma que, graças a essa política, cerca de três milhões de imigrantes sem documentos já teriam deixado o país.

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