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GUERRA NO ORIENTE MÉDIO Trump ameaça explodir campo de gás no Irã; preços do petróleo e do gás disparam Ofensiva é vista como uma retaliação ao bombardeio israelense realizado na quarta-feira (18), contra o campo de gás South Pars.

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ameaçou destruir o campo de gás South Pars, no Irã, após mísseis do país persa atingirem a estação de gás Ras Laffan, no Catar, em resposta a um ataque israelense.

Os ataques iranianos atingiram instalações de gás natural no Catar e nos Emirados Árabes Unidos, provocando uma disparada nos preços globais do petróleo e do gás nesta quinta-feira (19), o 20º dia de guerra no Oriente Médio.

A ofensiva é vista como uma retaliação ao bombardeio israelense realizado na quarta-feira (18), contra o campo de gás South Pars.

A QatarEnergy relatou danos significativos e incêndios nas instalações de gás do Catar, controlados pela defesa civil sem vítimas. Trump declarou que Israel não atacará novamente a menos que o Irã ataque o Catar imprudentemente.

"Israel não fará novos ataques no que se refere ao extremamente importante e valioso campo de South Pars, a menos que o Irã, de forma imprudente, decida atacar um país inocente, neste caso, o Catar", publicou o americano em sua conta na plataforma Truth Social.

Preço do petróleo dispara 10%

Os preços globais do petróleo e do gás natural dispararam, nesta quinta-feira, após o Irã atacar uma importante instalação de gás natural no Catar, capaz de fornecer um quinto do gás mundial, além de duas refinarias de petróleo no Kuwait.

O petróleo bruto Brent do Mar do Norte subiu mais de 10%, para US$ 119,13 o barril, enquanto o principal contrato de petróleo dos EUA, o West Texas Intermediate, teve alta de 2,6%, para US$ 98,81 o barril.

O índice de referência europeu TTF para os preços do gás natural registrou alta de 24% nesta quinta-feira.

Ataques iranianos a centro de distribuição de gás do Catar

Duas ondas de ataques iranianos causaram "danos extensos" no principal centro de distribuição de gás do Catar, informou a empresa estatal de energia do país, nesta quinta-feira.

Ataque com drone contra refinaria de petróleo no Kuwait

Um ataque com drones a uma refinaria pertencente à companhia petrolífera nacional do Kuwait, nesta quinta-feira, provocou um incêndio em uma das unidades, informou a mídia estatal.

"A Kuwait Petroleum Corporation anunciou que uma das unidades operacionais da refinaria de Mina Al-Ahmadi foi alvo de um ataque com drone, que provocou um incêndio de pequenas proporções", informou a Agência de Notícias do Kuwait, acrescentando que ninguém ficou ferido.

A refinaria é uma das maiores do Oriente Médio, com capacidade de produção de petróleo de 730.000 barris por dia.

Arábia Saudita afirma que drone atingiu refinaria

A Arábia Saudita informou que um drone atingiu a refinaria SAMREF, localizada na cidade portuária de Yanbu, no Mar Vermelho, nesta quinta-feira.

O Ministério da Defesa saudita anunciou a notícia, afirmando, sem dar mais detalhes, que "a avaliação dos danos está em andamento".

Irã e Hezbollah lançam ataques contra Israel

O Irã e o Hezbollah dispararam vários mísseis e foguetes contra Israel nesta quinta-feira, obrigando moradores de Jerusalém e comunidades no norte do país, perto da fronteira com o Líbano, a buscar abrigo.

Autoridades israelenses disseram que a maioria dos projéteis foi interceptada ou caiu em áreas abertas, embora tenha havido relatos de danos menores a um prédio na região de Tel Aviv.

Catar condena ataques iranianos e alerta para risco à segurança energética global

O Ministério das Relações Exteriores do Catar divulgou, nesta quinta-feira, uma nota oficial condenando os recentes ataques realizados pelo Irã contra instalações energéticas na Arábia Saudita e nos Emirados Árabes Unidos.

Segundo o governo, as ações representam uma violação clara do direito internacional e colocam em risco não apenas a segurança energética global, mas também a navegação e o meio ambiente.

"Os ataques brutais do Irã contra países da região ultrapassaram todos os limites, visando civis, bens civis e instalações vitais", afirmou o ministério no comunicado.

A pasta destacou ainda a urgência de evitar que a situação se agrave, defendendo esforços diplomáticos para conter a escalada e restaurar a segurança e a estabilidade tanto no cenário regional quanto internacional.

China considera 'inaceitável' a morte do chefe de segurança iraniano

A China classificou, nesta quinta-feira, como "inaceitável" o assassinato do chefe de segurança e líder histórico da República Islâmica do Irã, Ali Larijani, em um bombardeio aéreo israelense

"Sempre nos opomos ao uso da força nas relações internacionais. As ações dirigidas a um seminário para dirigentes iranianos e atacar objetivos civis são ainda mais inaceitáveis", declarou em conferência de imprensa o porta-voz diplomático chinês Lin Jian. (Com agências internacionais)

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