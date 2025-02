A- A+

TARIFAS Trump ameaça financiamento dos EUA para África do Sul por nova lei de desapropriação de terras O presidente do país, Cyril Ramaphosa, afirmou em um comunicado que "o governo sul-africano não confiscou nenhuma terra"

O presidente dos EUA, Donald Trump, disse neste domingo, 2, que cortará todo o financiamento para a África do Sul e iniciou uma investigação sobre as políticas do país, alegando que está ocorrendo uma violação "maciça" dos direitos humanos contra os brancos por causa de uma nova lei de desapropriação de terras.

"A África do Sul está confiscando terras e tratando MUITO MAL certas classes de pessoas", escreveu Trump, na rede Truth Social "Os EUA não vão tolerar isso, nós vamos agir. Além disso, cortarei todos os financiamentos futuros para a África do Sul até que uma investigação completa dessa situação seja concluída!", acrescentou.

O governo sul-africano disse nesta segunda-feira, 3, que Trump precisava entender melhor a nova lei, que tem como objetivo ajudar a corrigir o impacto de décadas de domínio da minoria branca na África do Sul sob o regime do apartheid, que terminou em 1994.

O presidente do país, Cyril Ramaphosa, afirmou em um comunicado que "o governo sul-africano não confiscou nenhuma terra".



Veja também