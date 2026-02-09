Trump ameaça impedir abertura de uma ponte entre EUA e Canadá

A- A+

O presidente Donald Trump ameaçou nesta segunda-feira (9) impedir a abertura de uma nova ponte entre os Estados Unidos e o Canadá e afirmou que seu país deveria ser dono de "pelo menos a metade" da infraestrutura.

"Não permitirei que essa ponte seja inaugurada até que os Estados Unidos sejam totalmente compensados por tudo o que lhes demos, e também até que o Canadá trate os Estados Unidos com a justiça e o respeito que merecemos", escreveu Trump em sua plataforma Truth Social.

"Começaremos negociações, IMEDIATAMENTE", acrescentou.

A ponte levará o nome da lenda canadense do hóquei no gelo Gordie Howe.

Ela ligará a cidade americana de Detroit (Michigan) à canadense Windsor (Ontário). A construção sobre o rio Detroit começou em 2018 e terá um custo estimado de US$ 4,7 bilhões. A inauguração está prevista para este ano.

Desde seu retorno à Casa Branca em 2025, Trump tem entrado em atrito com o Canadá, especialmente em questões comerciais.

Washington ameaçou impor tarifas de 100% ao Canadá após uma visita do primeiro-ministro Mark Carney à China no mês passado e a assinatura de um acordo comercial preliminar com Pequim.

Em várias ocasiões, Trump afirmou que o Canadá deveria ser o "51º estado dos Estados Unidos", embora nos últimos meses tenha deixado essa reivindicação de lado.

Por sua vez, Carney, durante o Fórum Econômico Mundial em Davos no mês passado, advertiu que o sistema de governança global enfrenta "uma ruptura", em uma referência a Trump, sem citá-lo diretamente.

Veja também