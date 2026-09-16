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MUNDO

Trump ameaça interromper comércio com UE após convite para que Canadá seja 'membro associado'

"Acho isso ridículo", disse Trump aos repórteres quando questionado sobre o plano divulgado pela presidente da UE, Ursula von der Leyen

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Presidente dos Estados Unidos, Donald TrumpPresidente dos Estados Unidos, Donald Trump - Foto: Brendan Smialowski/AFP

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ameaçou nesta quarta-feira, 16, interromper o comércio com a União Europeia (UE) caso ela leve adiante a proposta de tornar o Canadá o primeiro membro associado do bloco.

"Acho isso ridículo", disse Trump aos repórteres quando questionado sobre o plano divulgado pela presidente da UE, Ursula von der Leyen. "Se eles fizerem isso, se eu considerar que se trata de um ato hostil, imporei tarifas muito pesadas ou interromperei o comércio com a Europa."

Mais cedo, durante discurso no Parlamento Europeu, em Estrasburgo, na presença do primeiro-ministro canadense, Mark Carney, von der Leyen propôs que o Canadá se torne o primeiro "membro associado" da UE.

"Gostaria de trabalhar com você para abrir a porta para que o Canadá seja o primeiro membro associado da UE", declarou von der Leyen a Carney. A fala foi recebida com aplausos pelos eurodeputados.

O estatuto de "membro associado" não é definido juridicamente pelos tratados da União Europeia. A Alemanha já havia proposto uma medida semelhante para a Ucrânia, que permitiria ao país participar de reuniões e cúpulas europeias, mas sem direito a voto.

Carney é o primeiro chefe de governo estrangeiro a acompanhar um discurso sobre o Estado da União Europeia. Ele deverá falar aos eurodeputados nesta quinta-feira, 17, também em Estrasburgo.

O convite ocorre em um momento de tensão nas relações do Canadá com os Estados Unidos, que travam uma disputa comercial desde o retorno de Donald Trump à Presidência americana. Ottawa busca ampliar suas parcerias internacionais, enquanto a UE também enfrenta atritos com Washington e procura reforçar sua posição diante das duas maiores potências econômicas, Estados Unidos e China.

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