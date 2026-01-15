Qui, 15 de Janeiro

ESTADOS UNIDOS

Trump ameaça invocar a lei para mobilizar militares em resposta aos protestos em Minnesota

Há uma semana, uma mulher de 37 anos foi morta por agentes do Serviço de Imigração e Alfândega (ICE) em Minneapolis, o que provocou protestos

Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, fala à imprensa ao retornar à Base Conjunta Andrews, em Maryland, em 13 de janeiro de 2026. Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, fala à imprensa ao retornar à Base Conjunta Andrews, em Maryland, em 13 de janeiro de 2026.  - Foto: Mandel Ngan/AFP

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ameaçou nesta quinta-feira (15) invocar a Lei da Insurreição, que permite a mobilização de militares dentro do país, caso as autoridades de Minnesota não cessem os "ataques" contra agentes de imigração.

"Se os políticos corruptos de Minnesota não cumprirem a lei e não impedirem os ataques de agitadores profissionais e insurgentes contra os patriotas do ICE que estão apenas tentando fazer seu trabalho, invocarei a Lei da Insurreição", declarou o presidente na rede social Truth Social.

Há uma semana, uma mulher de 37 anos foi morta por agentes do Serviço de Imigração e Alfândega (ICE) em Minneapolis, o que provocou protestos.

Na noite de quarta-feira, outro agente de imigração atirou e feriu um homem na mesma cidade.

