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Guerra Trump ameaça Irã com mais ataques se acordo não for firmado 'rápido!' Mais cedo, o comando militar central iraniano acusou os Estados Unidos de violarem o cessar-fogo na guerra no Oriente Médio com seus ataques contra embarcações no Estreito de Ormuz

O presidente Donald Trump ameaçou o Irã nesta quinta-feira (7) com represálias "violentas" se não firmar "rápido" um acordo, depois que foram reportados ataques de Teerã contra três embarcações americanas em trânsito pelo Estreito de Ormuz rumo ao Golfo.

"Assim como os neutralizamos hoje mais uma vez, os atingiremos de forma mais dura e com muito mais violência no futuro se não firmarem seu acordo, RÁPIDO!", escreveu Trump em sua rede Truth Social.

Mais cedo, o comando militar central iraniano acusou os Estados Unidos de violarem o cessar-fogo na guerra no Oriente Médio com seus ataques contra embarcações no Estreito de Ormuz, e afirmou que retaliaram contra as forças americanas na região.

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