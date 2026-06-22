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Internacional

Trump ameaça não ajudar países da Otan

Apesar das tensões com a aliança, está previsto que Trump participe da cúpula da Otan em Ancara, na Turquia, no próximo mês

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O presidente dos EUA, Donald Trump, discursa durante uma reunião bilateral com o presidente do Egito à margem da cúpula do G7, em Évian, no leste da França, em 17 de junho de 2026O presidente dos EUA, Donald Trump, discursa durante uma reunião bilateral com o presidente do Egito à margem da cúpula do G7, em Évian, no leste da França, em 17 de junho de 2026 - Foto: Mandel Ngan / AFP

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou nesta segunda-feira (22) que poderá se recusar a ajudar países da Otan como represália à falta de apoio dos membros da aliança à operação militar norte-americana no Irã.

As relações dentro da Organização do Tratado do Atlântico Norte (OTAN) têm se mostrado tensas desde que Estados Unidos e Israel lançaram um ataque em larga escala contra o Irã em 28 de fevereiro.

"Gastamos todo esse dinheiro. E então, quando talvez precisemos receber ajuda em questões pequenas (...) eles dizem que não, que preferem não nos ajudar", declarou Trump durante uma coletiva de imprensa no Salão Oval.

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"É uma estupidez dizer isso, porque nós podemos dizer a mesma coisa a eles, se quisermos, e talvez façamos isso", acrescentou.

Apesar das tensões com a aliança, está previsto que Trump participe da cúpula da Otan em Ancara, na Turquia, no próximo mês.

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