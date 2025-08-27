Qua, 27 de Agosto

ESTADOS UNIDOS

Trump ameaça processar o bilionário Soros e seu filho

O filantropo Soros, de 95 anos, é alvo frequente da extrema direita e de adeptos de teorias da conspiração

Bilionário financista George SorosBilionário financista George Soros - Foto: Eric Piermont/AFP/Arquivo

O presidente americano, Donald Trump, disse nesta quarta-feira (27) que o bilionário liberal George Soros e seu filho deveriam enfrentar acusações criminais por, segundo ele, financiarem protestos violentos em todo o país.

"George Soros e seu maravilhoso filho de esquerda radical deveriam ser acusados sob a Lei RICO devido ao seu apoio a protestos violentos e muito mais", escreveu Trump em sua plataforma Truth Social.

O filantropo Soros, de 95 anos, é alvo frequente da extrema direita e de adeptos de teorias da conspiração.

A Lei RICO (Lei de Organizações Corruptas e Influenciadas por Extorsão, em tradução livre) foi criada na década de 1970 para combater a máfia.

