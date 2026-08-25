Trump ameaça renomear Lago Ontário como "Lago América" em meio à disputa com o Canadá
O Lago Ontário é um dos cinco Grandes Lagos da América do Norte e fica na fronteira entre a província canadense de Ontário e o Estado americano de Nova York
O presidente dos EUA, Donald Trump, afirmou que seu governo considera "seriamente" mudar o nome do Lago Ontário para "Lago América".
Em publicação na rede Truth Social nesta terça-feira, 25, Trump disse que os EUA "não esperam fazer muitos negócios com Ontário por muito mais tempo", em referência à província canadense.
O Lago Ontário é um dos cinco Grandes Lagos da América do Norte e fica na fronteira entre os EUA e o Canadá, banhando a província canadense de Ontário e o Estado americano de Nova York
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A declaração de Trump ocorre em meio a desavenças comerciais entre os EUA e o Canadá.
Na segunda, 24, Trump criticou o primeiro-ministro de Ontário, Doug Ford, após o canadense ameaçar cortar o fornecimento de eletricidade e de minerais críticos para os EUA caso a crescente disputa comercial entre os dois países se agrave.