Trump ameaça Rússia com novas sanções financeiras e tarifas

O presidente americano, Donald Trump, ameaçou a Rússia nesta sexta-feira (7) com novas sanções e tarifas pelos bombardeios na Ucrânia, após ordenar a suspensão da ajuda a Kiev em uma tentativa de impulsionar a diplomacia.

"Com base no fato de que a Rússia está atacando fortemente a Ucrânia no campo de batalha neste exato momento, estou considerando seriamente aplicar sanções financeiras e tarifas em larga escala à Rússia até que um Cessar-Fogo e um ACORDO DEFINITIVO DE PAZ sejam alcançados", escreveu Trump em sua rede Truth Social.

"Rússia e Ucrânia, sentem-se à mesa agora mesmo, antes que seja tarde demais", acrescentou.

A ameaça de Trump ocorre depois que Moscou lançou um grande ataque com drones e mísseis à infraestrutura energética da Ucrânia na quinta-feira.

Washington já havia suspendido a ajuda militar e de inteligência a Kiev após uma discussão tensa entre Trump e o presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, na Casa Branca em 28 de fevereiro.

Trump e seu vice-presidente, JD Vance, repreenderam Zelensky durante a reunião, que foi televisionada, acusando-o de ser ingrato com os Estados Unidos, que lhe forneceram bilhões de dólares em armas.

Desde então, o presidente republicano vem sendo criticado por seus aliados e opositores, que o acusam de ficar do lado da Rússia, que invadiu a Ucrânia em 2022.

Os Estados Unidos votaram com a Rússia e contra seus aliados europeus nas resoluções da ONU que pedem o fim do conflito, mas sem garantir a integridade territorial da Ucrânia.

No mês passado, Trump teve uma conversa telefônica com o presidente russo, Vladimir Putin, em um passo inicial para retomar os laços e suspender as sanções impostas pelo governo do ex-presidente democrata Joe Biden pela invasão da Ucrânia.

