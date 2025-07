Trump ameaça tarifa de 50% sobre importações de cobre, mas sinaliza alívio para farmacêuticos

A- A+

O presidente Donald Trump disse que planeja implementar uma tarifa de 50% sobre o cobre como parte de um conjunto de tarifas setoriais iminentes, ao mesmo tempo em que indicou que pode conceder pelo menos um ano para os fabricantes de produtos farmacêuticos antes de aplicar taxas sobre os produtos fabricados no exterior.

A declaração foi dada a repórteres durante uma reunião de gabinete na terça-feira. Ele também disse que ainda planeja tarifas sobre setores específicos, incluindo medicamentos, semicondutores e metais.

Acredito que a tarifa sobre o cobre será de 50%”, disse Trump ao ser questionado por um repórter sobre qual seria a taxa sobre esses produtos. Os contratos futuros de cobre em Nova York dispararam até 17% após os comentários de Trump, o maior ganho intradiário em dados que remontam pelo menos a 1988.

O mandatário disse que espera conceder algum tempo para que os fabricantes farmacêuticos tragam suas operações para os EUA antes de aplicar as tarifas sobre seus produtos.

— Vamos dar cerca de um ano, um ano e meio para as pessoas se ajustarem, depois disso, elas vão ser tarifadas se precisarem trazer os produtos farmacêuticos para o país. Eles vão ser tarifados a uma taxa muito alta, algo em torno de 200%. Vamos dar um certo período para que se organizem — disse

Trump já anunciou investigações sob a Seção 232 da Lei de Expansão do Comércio de 1962 sobre cada um desses produtos, argumentando que uma enxurrada de importações estrangeiras está ameaçando a segurança nacional. Após a conclusão dessas investigações, é esperado que avance com as tarifas.

Esse esforço é separado da outra iniciativa de Trump para anunciar novas tarifas específicas por país, que não se aplicariam aos produtos atingidos pelas medidas da Seção 232. Mais cedo, na terça-feira, Trump insistiu que essas tarifas por país seriam implementadas no início de agosto.

